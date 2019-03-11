В Турции поведали о пересекшем грань разумного Вашингтоне

США пересекли грань допустимого в своих заявлениях о покупке Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик, передает Anadolu.

«Заявления по ЗРК С-400 вышли за пределы разумного. Звучат безрассудные заявления по пересмотру участия Турции в программе самолетов пятого поколения F-35», — указал он.

По словам Челика, Анкара не приемлет угрозы санкциями и не намерена на них реагировать. Он добавил, что подобная риторика ни к чему не приведет, а любые вопросы должны решаться путем диалога.

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Ранее в марте представитель Пентагона Эрик Пэхон заявлял, что закупка Турцией С-400 приведет к «серьезным последствиям». 8 марта пресс-секретарь Минобороны США Чарльз Саммерс указал, что покупка заблокирует поставки Анкаре американских истребителей F-35 и зенитных комплектов Patriot.

В тот же день глава военного ведомства Турции Хулуси Акар подтвердил, что развертывание C-400 начнется в октябре этого года.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017-го. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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