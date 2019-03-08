Еще один министр покинул Трампа

Министр ВВС США Хезер Уилсон решила покинуть свой пост. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Она уточнила, что уходит со своей должности, чтобы возглавить Университет штата Техас в Эль-Пасо.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Уилсон за службу. Он отметил, что та проделала «совершенно фантастическую работу и также будет великолепна в крайне важном мире высшего образования».

Министр ВВС — гражданская должность в Пентагоне. Кандидат выдвигается президентом и утверждаются Сенатом, однако подчиняется министру обороны США. В его зону ответственности входит ведение всех вопросов повседневной жизни военно-воздушных сил.

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