Умер один из последних «сталинских соколов»

Во Владивостоке скончался военный летчик, преподаватель и журналист Андрей Дудко, сообщает пресс-служба городской думы. Ему было 96 лет.

Дудко, как пишет РИА Новости, был последним в Приморье «сталинским соколом». Так во времена Великой Отечественной войны называли всех лучших советских пилотов.

На пенсии Дудко преподавал во Владивостокском энерготехникуме, до этого работал старшим военным цензором штаба Тихоокеанского флота и в газете «Боевая вахта».

Летчик служил до 1952 года в седьмой истребительной дивизии противовоздушной обороны в Приморском крае, налетал 800 часов. По воспоминаниям военного, на войне он охранял шедшие в бункер Иосифа Сталина грузы, а в 1950-м стал свидетелем атаки ВВС США на советский аэродром близ приморского села Сухая Речка.

В 2017-м Дудко рассказывал в интервью NewsVL.ru, что летал в основном на самолетах Як-3, Як-7 и Як-9, затем — на реактивных МиГ-15 и МиГ-17. Летчик также вспоминал, что его авиаполк отправляли на Корейскую войну, но во время полета на высоте 16 тысяч метров у него отекла нога, и ему запретили управлять реактивными истребителями, пересадив на транспортные самолеты, а в 1952-м списали со службы, что стало для него «большим горем».

Говоря о критике в адрес Сталина, Дудко высказывал мнение, что никого из советских вождей осуждать нельзя. «Это нам досталось в наследство — все мы как следствие. Такая наша карма — принимай то, что есть, ничего отрицать не надо», — говорил он.

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