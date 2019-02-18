Арабы решили вложиться в Чечню

Фонд развития Абу-Даби планирует инвестировать 50 миллионов долларов в строительство международного аэропорта в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Кадырова, он обсудил с президентом фонда Мухаммадом Сейф аль-Сувади сотрудничество по ряду инвестиционных проектов, в частности, аэропорта в Грозном. «Сейф аль-Сувайди заверил, что в ближайшее время будет направлена группа специалистов для оформления всех необходимых документов», — добавил глава Чечни.

Он также подчеркнул, что новый аэропорт станет самым крупным в Северо-Кавказском округе. По словам Кадырова, фонд планирует повысить уровень сотрудничества с республикой, а Чечня, со своей стороны, гарантирует выполнение обязательств в полном объеме.

Вопрос строительства аэропорта в Грозном Рамзан Кадыров поднимал не раз. Помочь в решении этого вопроса попросил президента Владимира Путина 20 декабря 2018 года в ходе ежегодной пресс-конференции журналист телекомпании «Грозный».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



