Кадыров подарил отцу Нурмагомедова Mercedes

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал в Instagram, что его отец Абдулманап получил в подарок от главы Чечни Рамзана Кадырова черный автомобиль Mercedes.

Спортсмен поблагодарил политика за внимание, которое он оказывает его отцу и «очень многим семьям Дагестана». Также Нурмагомедов-младший вспомнил, что Кадыров совершал достойные поступки по отношению к «братскому народу Дагестана».

Материалы по теме «Эта война не закончится никогда» Нурмагомедов уничтожил Макгрегора. И набросился на его тренера

В ноябре 2018-го глава Чечни подарил белый Mercedes пятилетнему Рахиму Куриеву, который отжался более четырех тысяч раз. Машина была передана мальчику от фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Нурмагомедов — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В октябре он защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора, после чего набросился на его тренера. За эту выходку российский боец был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов. Отстранение было наложено по решению Атлетической комиссии штата Невада 1 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!