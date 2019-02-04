Нурмагомедов вычислил стащившего его багаж вора

Неизвестный украл багаж российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова в аэропорту. Об этом сам спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Боец выложил в сторис фотографию злоумышленника, одетого в черное, и написал: «Друг мой, багаж верни. Я тебя уже нашел». Нурмагомедов не уточнил, в каком именно аэропорту произошел инцидент. Также неизвестно, получил ли он обратно свой багаж.

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В настоящий момент на спортсмена наложена дисквалификация. 1 февраля он был отстранен от участия в боях на девять месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов по решению Атлетической комиссии штата Невада. Нурмагомедов был наказан за драку, которую он спровоцировал после победного титульного боя против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018 года.

Российский боец — чемпион UFC в легком весе. Он выиграл каждый из 27 боев по правилам ММА.

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