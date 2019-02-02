Нурмагомедов рассказал о желании завершить карьеру в UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов признался, что хотел бы завершить профессиональную карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если я хочу конкурировать на высоком уровне, то мне придется остаться. Все лучшие бойцы мира — здесь», — заявил Нурмагомедов в ответ на вопрос о том, возможен ли его уход из UFC. Россиянин признался, что видит себя только в этом промоушене, но допустил возможность сотрудничества с другими организациями в случае перехода в бокс.

30 января отец бойца Абдулманап Нурмагомедов выступил с заявлением о том, что после истечения действующего контракта с UFC сын уйдет из промоушена. «Подеремся с кем-нибудь и постараемся стать свободными», — отметил он.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В октябре 2018-го он провел первую защиту титула против ирландца Конора Макгрегора. После схватки российский боец затеял драку с секундантами соперника. По итогам разбирательства Атлетическая комиссия штата Невада наказала его девятимесячной дисквалификацией (истекает в июле 2019 года) и штрафом в размере 500 тысяч долларов.

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