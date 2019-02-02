Нурмагомедов связал свою дисквалификацию с отношением к России

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своей дисквалификации за драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам бойца, он знал, что его ждет такое наказание. «Мне это не понравилось. Комиссия не учла момент, что я не был инициатором. Начала не моя команда, а другая. Они учли только концовку», — заявил он.

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Дагестанский боец выразил недовольство тем, что Макгрегор получил отстранение только на шесть месяцев. «Это отношение не только ко мне, но и к стране в целом. Спорт должен быть без политики, но в нашем бою она чувствовалась. Такое отношение к нашим бойцам ощущается», — добавил он.

В октябре прошлого года на турнире UFC 229 Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за пояс чемпиона в легком весе. После поединка российский боец устроил драку с секундантами соперника, а команды спортсменов начали потасовку друг с другом. В результате участники случившегося были наказаны штрафами и дисквалификацией. Нурмагомедов получил 9-месячное отстранение от Атлетической комиссии штата Невада. Он должен вернуться в октагон в июле 2019 года.

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