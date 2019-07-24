Поставщиком МВД стала обвиняемая в выводе из России миллиардов компания

МВД планирует закупить новые патрульные автомобили на общую сумму почти семь миллиардов рублей. Одним из основных поставщиков стала компания «Рольф», которую недавно обвинили в выводе из России четырех миллиардов рублей, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, центром специального назначения в области безопасности дорожного движения заключены девять госконтрактов в начале июля. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Из нее следует, что в подразделения Госавтоинспекции поступят 3,8 тысячи белых седанов с двигателем не мощнее 180 лошадиных сил, оснащенных видеокамерами наружного наблюдения за дорожной обстановкой и маяками. Под технические характеристики подпадает марка Skoda Octavia, используемая ГИБДД с 2015 года. Каждый автомобиль обойдется в 1,8 миллиона рублей.

Пять контрактов на сумму 3,6 миллиарда рублей на поставку автомобилей в Северо-Западный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Центральный федеральные округа без учета Москвы и области выиграла компания «Авто Сити», принадлежащая владельцу Major Auto Михаилу Бахтиярову. Три других контракта на сумму 2,8 миллиарда рублей на поставку служебного автотранспорта в Сибирский и Южный федеральные округа, Москву и Подмосковье выиграла компания «Рольф».

28 июня сообщалось, что в отношении четырех руководителей автодилера «Рольф» возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали основатель компании Сергей Петров, ее бывший гендиректор Татьяна Луковецкая, гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия и директор департамента анализа и развития бизнеса автодилера Анатолий Кайро. Последний был отправлен под домашний арест. Ему вменяется статья 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций с использованием подложных документов»).

По версии следствия, в 2014 году Петров с сообщниками подготовил фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у Panabel Limited акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.

Сам Петров заявил, что обыски в салонах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге могут быть попыткой рейдерского захвата или связаны с его политической позицией.

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