Крупный российский автодилер допустил рейдерский захват

Основатель одного из крупнейших дилерских холдингов России «Рольф» Сергей Петров заявил, что проходящие в салонах автодилера в Москве и Петербурге обыски могут быть попыткой рейдерского захвата или связаны с его политической позицией. Об этом пишет Forbes со ссылкой на заявление Петрова.

По его словам, следственные действия проводятся по кейсу 2014 года. «Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж», — сказал Петров. Он добавил, что ситуация не стала для него неожиданностью, поскольку «это Россия».

Ранее издания «Коммерсантъ» и «Фонтанка» сообщили об обысках в дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Петербурге. По информации последней, следственные действия связаны с делом, возбужденным по статье о переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Источник «Коммерсанта» заявил, что среди подозрений, которые проверяются следствием, — невозврат средств из-за границы.

Между тем, по данным «Интерфакса», следственные действия не связаны напрямую с деятельностью компании, а касаются бухгалтерских документов по уголовному делу в отношении одного из контрагентов.

Дилер «Рольф» продает автомобили порядка 20 брендов, среди которых машины марок Ford, Mazda, Mercedes-Benz и Audi.

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