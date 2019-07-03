Дело «Рольфа» посчитали сфабрикованным

Аудиторская оценка стоимости компании «Рольф Эстейт», проведенная в 2013 году, соответствует цене сделки по ее продаже автодилеру «Рольф», из-за которой владелец обеих компаний Сергей Петров и несколько менеджеров «Рольфа» обвиняются в мошенничестве. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Издание ссылается на аудиторскую компанию «Юрис, право и аудит», проводившую оценку стоимости «Рольф Эстейт» в конце 2013 года. Тогда 100 процентов акций компании были оценены в 3,98 миллиарда рублей. Исходя из этих расчетов, в феврале 2014 года кипрская компания Panabel, принадлежащая российскому бизнесмену Сергею Петрову, продала «Рольф Эстейт» компании «Рольф» — 98,95 процента акций были уступлены за 3,938 миллиарда рублей.

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Представители автодилера объясняют необходимость сделки реорганизацией бизнеса. До нее «Рольф» и «Рольф Эстейт» существовали параллельно (и обе принадлежали Panabel), при этом последней компании принадлежали все 17 дилерских салонов в Москве. Реорганизация предполагала переход «Рольф Эстейт» в подчинение «Рольф» с последующей ликвидацией «Рольф Эстейт», что и произошло.

Благодаря сделке Panabel, владевшая «Рольф Эстейт» и получившая прибыль, выплатила акционерам — Петрову и членам его семьи — дивиденды в размере 3,8 миллиарда рублей, после чего, в 2015 году, тоже прекратила существование. Следствие считает сделку фиктивной, совершенной ради вывода средств за рубеж в пользу Петрова. При этом стоимость акций «Рольф Эстейт» якобы была завышена в 20 раз, что позволило Петрову получить необоснованный доход. По мнению аудиторов из компании «Юрис, право и аудит», сделка прошла законным образом, а обвинения являются необоснованными.

Сам бизнесмен отвергает обвинения в свой адрес, но уже заявил, что не будет возвращаться в Россию из-за границы, куда уехал на постоянное место жительства в прошлом году. Помимо него, фигурантами дела являются трое топ-менеджеров «Рольфа».

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