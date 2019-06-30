Основатель «Рольфа» порассуждал о причинах уголовного дела против него

Основатель крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергей Петров в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о возможных причинах возбуждения уголовного дела против него. Видеозапись разговора опубликована на YouTube.

Как пояснил бизнесмен, обвинения основываются на записях его разговоров по поводу вывода денег из страны. По его словам, он имел в виду «законный» способ вывода средств через дивиденды, однако полицейские восприняли его слова иначе. «Знаете, когда полицейский каждый день имеет дело с нарушениями, враньем, он никогда никому не верит. Он сразу видит: "Ага, вывод денег"», — пояснил Петров.

По мнению бизнесмена, дело не является заказным, так как конкуренты не смогут управлять его бизнесом, потому что он «очень тяжелый». В политической подоплеке он также засомневался.

28 июня в отношении четырех руководителей автодилера «Рольф» возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали основатель компании Сергей Петров, ее бывший гендиректор Татьяна Луковецкая, гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия и директор департамента анализа и развития бизнеса компании Анатолий Кайро.

По версии следствия, в 2014 году Петров вместе с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании Panabel Limited подготовил фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у Panabel Limited акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.

Средства были переведены через подконтрольный Петрову московский банк на счет кипрской фирмы, открытый в Австрии, оттуда деньги поступили основателю «Рольфа». Сам Петров ранее заявил, что обыски в салонах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге могут быть попыткой рейдерского захвата или связаны с его политической позицией.

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