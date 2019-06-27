Основатель «Рольфа» рассказал о желающих завладеть его бизнесом

Основатель автодилера «Рольф», экс-депутат Госдумы Сергей Петров рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК о том, что ему после выемок регулярно поступали предложения о продаже бизнеса.

Как он уточнил, это уже не первый случай, когда в компании проходят обыски, просто в этот раз их масштаб стал большим. Предложения о продаже бизнеса пошли с осени 2018.

«Когда такие разговоры начинаются, мы их просто прерываем», — заявил Петров. Он пояснил, что уже не имеет отношения к компании и только занимает пост председателя совета директоров, а компания находится у кипрского треста. «Во-вторых, нельзя вести переговоры, если кто-то под шантажом пытается тебе что-то предложить», — добавил Петров.

Он рассказал, что в апреле 2019 года по этому делу проходили изъятия в PriceWaterhouseCoopers. В деле, помимо Петрова, подозреваются Татьяна Марковна Луховецкая (возглавляла «Рольф» с 2013 года до апреля 2018 года) и еще один человек.

По версии следствия, в 2014 году Петров вместе с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании «Панабел Лимитед» подготовил фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел Лимитед» акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.

Средства злоумышленники перевели через подконтрольный Петрову московский банк на счет кипрской фирмы, открытый в Австрии, оттуда деньги поступили основателю «Рольфа».

Дело возбуждено по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса России («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой»).

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