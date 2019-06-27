Возбуждено дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой. Об этом сообщается на сайте СКР.

По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании «Панабел Лимитед» по перечислению средств на счета последней. Соучастники составили фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел Лимитед» акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.

Через подконтрольный Петрову московский банк злоумышленники перечислили эти деньги на счет кипрской фирмы, открытый в Австрии. Спустя некоторое время основатель «Рольфа» завладел средствами.

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