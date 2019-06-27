ФСБ пришла в «Рольф» из-за вывода «громадных сумм»

Сотрудники ФСБ и СКР проводят обыски в российских салонах автодилера «Рольф». Об этом в четверг, 27 июня, сообщает «Фонтанка».
Оперативные мероприятия идут по всем регионам, где работает компания, включая Москву и Санкт-Петербург.
По информации издания, менеджеров «Рольфа» подозревают в покупке акций у самих себя и выводе денежных средств за границу. Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Как сообщил источник «Фонтанки» в правоохранительных органах, речь идет о «громадных суммах». В свою очередь в пресс-службе компании подтвердили факт обысков, но не уточнили число салонов, где они проходят.
Основатель дилерского холдинга «Рольф» Сергей Петров заявил, что проходящие в салонах автодилера в Москве и Петербурге обыски могут быть попыткой рейдерского захвата или связаны с его политической позицией.
Компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд. В их числе Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep и другие. Выручка компании за 2018 год составила 229,7 миллиардов рублей. В рейтинге крупнейших частных компаний Forbes-2018 она признана лидером автомобильного ретейла в России.