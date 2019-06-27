Главный автодилер России отказался возвращаться в страну из-за преследований

Основатель крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергей Петров отказался возвращаться в Россию после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости»

«Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую», — сказал он.

Петров добавил, что обыски в «Рольфе» могут быть связаны с рейдерским захватом. Он отметил, что предложения продать бизнес поступают каждый день.

Петров сообщил, что намерен обратиться к бизнес-омбудсмену Борису Титову. Он назвал ситуацию вокруг «Рольфа» произволом со стороны силовиков. «Мы и так уже лишились большого количества бизнеса. И самое главное, те, кто не лишился бизнеса, — они имеют эту всю картинку перед глазами, они не инвестируют вдолгую», — цитирует Петрова ТАСС.

Правоохранительные органы 27 июня пришли с обысками в офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам следственных действий было возбуждено уголовное дело в отношении Петрова и ряда руководителей «Рольфа». Они подозреваются в выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Петров обвинения в свой адрес отрицает.

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