Чиновнику из правительства пригрозили выговором за вывоз леса из России

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) Юрий Трутнев заявил, что недоволен заместителем главы Минпромторга Виктором Евтуховым, перед которым замаячила угроза выговора от премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Трутнева.

В ходе совещания по вопросам развития лесной промышленности на Дальнем Востоке Трутнев поинтересовался об исполнении поручения о ликвидации ограничений на вывоз из России продукции лесопереработки. Замминистра признался, что поручение не выполнено, так как Минпромторг посчитал действующие ограничения необходимыми.

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Трутнев остался недоволен ответом чиновника и попросил отметить в протоколе заседания, что за это решение потребует объявить Евтухову выговор. Позже Трутнев уточнил журналистам, что пожалуется на Евтухова премьер-министру России Дмитрию Медведеву и попросит, чтобы он сделал Евтухову выговор.

Вице-премьер не раз угрожал выговорами чиновникам. Аналогичные угрозы уже адресовались представителям Минтранса и Росавиации за то, что они не смогли провести тендер на реконструкцию аэропорта Благовещенска. Однако проблема была не в чиновниках — просто ни одна компания не вызвалась участвовать в тендере, поэтому конкурс был признан несостоявшимся.

Основной потребитель российской лесной промышленности — Китай. Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность создания лесной биржи, где шли официально выставлялась бы на торги российская древесина.

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