Российский лес продадут Китаю по-новому

Для более упорядоченной торговли лесом с Китаем следует создать специальную российско-китайскую биржу. Об этом на совещании с участием генпрокурора России Юрия Чайки заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
По его словам, Китай является основным потребителем российского леса, поэтому для контроля за экспортом все операции должны проходить через один инструмент.
Биржа, уверен Кобылкин, поможет в борьбе с нелегальными лесозаготовками. Позднее этот механизм можно распространить и на торговлю лесом в пределах страны.
Сроки создания российско-китайской биржи пока неизвестны. В настоящее время, отметил министр, идут переговоры с Пекином, который уже понимает, что «с черными лесорубами пора заканчивать». «Нас поддерживают и министерства, и компартия Китая», — добавил Кобылкин.
Помимо биржи, Россия и Китай намерены создать совместные селекционные семеноводческие центры. Соответствующее соглашение сейчас готовится, в Пекине одобрили идею. Площадки появятся в пяти регионах России. Сами регионы уже определены, но министр не стал перечислять их.
На фоне крупных природных пожаров в Сибири этим летом российские власти не исключали введения полного запрета на поставку леса в Китай. Тогда Кобылкин подчеркивал, что либо Пекин подключится к решению проблемы незаконной вырубки, либо лишится возможности покупать лес. Однако глава Минпромторга Денис Мантуров возразил, что запрет выглядит нецелесообразным, а кроме того, противоречит правилам Всемирной торговой организации.
Китай является крупнейшим потребителем леса в мире. На его долю приходится 39 процентов всех мировых закупок древесины.