Индия отберет российский лес у Китая

На древесину из Сибири и Дальнего Востока вслед за китайцами претендует Индия. Экспорт леса обсуждался в ходе визита высокопоставленной индийской делегации во Владивосток 11-13 августа, передает India Times.

За счет поставок из России Индия намерена покрыть имеющийся дефицит на внутреннем рынке. Во время переговоров стороны также затронули проекты в области добычи редкоземельных металлов, природного газа, туризма и сельского хозяйства. Индийские власти рассчитывают и на льготные условия для своих рабочих в регионах России, в том числе на Дальнем Востоке, где они заняты на совместных предприятиях.

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Гости были представлены главой Минпромторга Пиюшем Гоялом, губернаторами четырех штатов и представителями 140 индийских компаний. От России присутствовали вице-премьер Юрий Трутнев, 11 губернаторов и топ-менеджеры 200 компаний.

Издание утверждает, что это первый в истории случай визита столь представительной индийской делегации за рубеж. Выбор России для такой поездки, объясняют журналисты, связан с богатством ее природных ресурсов, сильной стратегией развития партнерства двух стран и хороших личных отношениях глав России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди.

Источники газеты рассказали, что результат переговоров Путин и Моди закрепят на встрече в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. Целью соглашений называют увеличение взаимного товарооборота до 30 миллиардов долларов к 2025 году.

Ранее в августе глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил о возможном запрете на экспорт леса в Китай. По словам министра, китайская сторона должна подключиться к решению проблемы незаконной вырубки лесов и их восстановлению. На данный момент Китай является абсолютным лидером по закупкам древесины. На него, по данным ООН, приходится 39 процентов всего рынка. В свою очередь Россия — один из лидеров по экспорту древесины. Однако поставки в Китай из-за протяженной границы часто проходят по «серым» схемам. Попытки скрыть незаконную вырубку с помощью поджогов стали одной из причин природных пожаров в Сибири этим летом — о выявлении таких фактов в начале августа объявила Генпрокуратура России.

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