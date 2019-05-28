Рослесхоз подготовил восемь ключевых законопроектов для лесного хозяйства

Федеральное агентство лесного хозяйства завершило подготовку 8 законопроектов, являющихся системообразующими для отрасли и затрагивающие основные вопросы регулирования в сфере лесных отношений. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

«Прежде всего, это законопроект, который направлен на совершенствование системы контроля за оборотом древесины», — рассказал глава Рослесхоза. «Он закрывает "узкое место", которое сегодня еще существует в системе ЛесЕГАИС и вводит электронный сопроводительный документ, который позволяет проследить движение товарной продукции непосредственно с места заготовки до места поставки или первой переработки», — отметил он.

Еще один важный законопроект — связан с оценкой лесного ресурса. Сейчас, по словам Валентика, для того, чтобы понять, какой объем заготавливается легально, а какой — нет, нужно знать, какой объем этого ресурса есть в наличии и лишь 4 процента материалов имеют актуальную данность лесоустройства до 10 лет. «Подготовленный нами законопроект передает эти полномочия на федеральный уровень, формирует централизованную систему проведения лесоустройства», — отметил Иван Валентик.

Следующей инициативой, о которой рассказал глава Рослесхоза, стал законопроект, призванный решить проблему запрета изъятия техники, не принадлежащей непосредственно правонарушителям — очень часто они оказываются в лесу с арендованными машинами, принадлежащими третьим лицам. Это не позволяет их конфисковать. В новом законопроекте данная проблема учтена. «Документ устанавливает ограничения нахождения в лесах со специализированной техникой и оборудованием. Эта очень важная мера серьезно затрудняет нахождение в лесу черным лесорубам», — отметил замминистра.

Руководитель Рослесхоза также обратил внимание на законопроект, устанавливающий государственную защиту как должностных лиц органов и учреждений, осуществляющих лесную охрану, так и негосударственных инспекторов, которые работают в учреждениях.

Также вниманию участников заседания был представлен законопроект, призванный упорядочить механизм предоставления льгот на заготовку древесины гражданами для собственных нужд.

Иван Валентик сообщил также, что в ближайшее время будет создана рабочая группа под руководством сенатора Юрия Воробъева, которая займется анализом предложений Федерального агентства лесного хозяйства, их систематизацией, обобщением, концептуальным решением вопросов, в том числе и на основании тех законопроектов, которые сегодня уже готовы. «Мы очень рассчитываем, что при подготовке новой редакции Лесного кодекса получится избежать проблем 2005-2006 годов, которые мы сегодня обсуждаем. Сначала его готовили эксперты, профессионалы, потом тема "ушла" в Минэкономразвития, поправки которого открыли новые возможности для бизнеса, но упустили преемственность тех отношений, которые веками формировались в лесной отрасли. Поэтому и возник такой значительный массив проблем», — подчеркнул он.

Среди основных мероприятий организационного характера, по которым ответственным исполнителем является Минприроды России и Рослесхоз, глава агентства назвал выделение бюджетных ассигнований на приобретение лесопатрульной техники для инспекторов, что позволит приобрести за три года 1954 единиц техники, в том числе 555 — в 2019 году. Кроме того, ключевым мероприятием станет поэтапное увеличение ежегодной площади дистанционного мониторинга использования лесов с 139,7 миллиона гектар в 2019 году до 211,5 миллиона гектар в 2021 году.

Валентик проинформировал комитет о том, что на 2019 год запланированы совместные с Генпрокуратурой проверки договоров аренды лесных участков в целях заготовки древесины. За март-апрель 2019 года проверено уже 17 субъектов РФ, в 7 субъектах подведены окончательные итоги, в 5 регионах материалы направлены в правоохранительные органы для принятия решения о привлечении к ответственности должностных лиц. До конца этого года будут проверены 650 арендаторов совокупным объемом лесопользования 160 миллионов кубометров.