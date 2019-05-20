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Рабочие советы «Русала» посадят 1000 деревьев в Сибири

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Более 1000 деревьев будет высажено на территории Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей, а также республики Хакасия по инициативе Рабочих советов предприятий «Русала». Об этом сообщила пресс-служба алюминиевого холдинга.

Первые такие акции, которые приурочены к глобальной программе «Русала» по сокращению «углеродного следа», уже прошли в Красноярском крае и республике Хакасия. Так, в Саяногорске Рабочий совет присоединился к посадке деревьев в рамках экологической акции «Зеленая волна», высадив в Парке активного отдыха порядка 200 саженцев.

На территории Красноярского края на землях лесного фонда 20 мая было высажено 200 сосен. В акции принял участие губернатор Красноярского края Александр Усс, председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов, заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов.

Коллектив Красноярского алюминиевого завода в лице представителей Рабочего совета поддержал инициативу алюминиевого холдинга по восстановлению лесов в России. В первый день реализации проекта рабочий совет организовал посадку дополнительно 200 деревьев в зеленом поясе Красноярска, рассказал председатель Рабочего совета Красноярского алюминиевого завода, руководитель производственно-диспетчерского отдела предприятия Виктор Тихомиров.

Как отметил Александр Усс, высадка деревьев должна «привлечь внимание и активизировать деятельность по лесовосстановлению в Красноярском крае». «В этом году у нас наметился сдвиг в этом нужном и благородном деле, и мы намерены к 2024 году увеличить лесовосстановительные работы в регионе в 2,5-3 раза. Что касается вклада "Русала" в лесовосстановительную деятельность, это приблизительно четверть от всего объема того, что делается в крае, — отметил губернатор. — Для нас принципиально важно, чтобы в эту работу включались хозяйствующие субъекты, которые не имеют непосредственного отношения к лесу. В этой связи то, что делает "Русал" в данном направлении, – является примером для подражания».

Рабочие советы на ряде сибирских предприятий «Русала» были созданы по инициативе сотрудников заводов. Целью своего создания они называют продвижение проектов по совершенствованию производственной деятельности, внедрению новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и квалификации работников, а также поддержке социальных программ для устойчивого развития предприятий отрасли и регионов их присутствия.

На Красноярском экономическом форуме 30 марта 2019 года было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз), правительством Красноярского края и «Русалом». Документ предполагает реализацию на территории края двух ключевых проектов. Это посадка 500 тысяч сеянцев хвойных пород в Дзержинском районе и выполнение мероприятий по авиационной охране 505 тысяч га резервных лесов на территории Нижне-Енисейского лесничества от лесных пожаров, включая их тушение. Всего «Русал» организует посадку более миллиона деревьев в России.

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