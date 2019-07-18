Определена деловая программа Восточного экономического форума – 2019

Организаторы V Восточного экономического форума, который пройдет 4–6 сентября во Владивостоке определились с архитектурой деловой программы мероприятия. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Фонда Росконгресс.

На пятом, юбилейном форуме организаторы намерены обсудить проблемы обеспечения темпов экономического роста Дальнего Востока до 6 процентов в год. «Сейчас экономической рост в ДФО больше четырех, это в два раза выше среднероссийских показателей, но до шести еще далеко. Будем рассматривать не только экономические показатели, но и меры по социальному развитию региона: все то, что должно поднять качество жизни до уровня выше среднероссийского», — отметил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По мысли организаторов форума, его участники должны будут понять, как на Дальнем Востоке улучшится система образования, какие цели будут поставлены в дорожном строительстве, жилье, здравоохранении.

Деловая программа Форума включает четыре основных направления. Блок «Новые решения для ускорения экономического роста» будет посвящен обсуждению механизмов, которые должны обеспечить увеличение темпов роста экономики Дальнего Востока в период до 2025 года и повышение качества жизни жителей. В частности, будут рассмотрены вопросы совершенствования таких преференциальных режимов, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, а также развитие программы «Дальневосточный гектар», будущее Арктики, перспективы создания новой транспортной инфраструктуры. Кроме того, участники сессий обсудят развитие ключевых отраслей, таких как сельское хозяйство, рыбная отрасль и лесопромышленный комплекс.

В рамках темы «Создавая условия для бизнеса» будут обсуждаться вопросы, связанные с поддержкой инвесторов, в том числе доступность финансовых услуг, развитие транспортной инфраструктуры, переход на проектное финансирование в строительстве, защита прав инвесторов.

В центре темы «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» будут находиться вопросы интеграции Дальнего Востока в экономику стран АТР, развития Северного морского пути, экологии, международного научно-технического сотрудничества и таможенного администрирования.

Блок «Новые решения для повышения качества жизни» будет посвящен теме социального развития Дальнего Востока. Участники обсудят вопросы развития здравоохранения, образования, ЖКХ и городской среды, а также механизмы совершенствования рынка труда на Дальнем Востоке.

«Обсуждения в рамках деловой программы способствуют экономическому, технологическому и социальному развитию региона, а также обеспечивают повышение качества жизни на Дальнем Востоке», — отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, советник президента России Антон Кобяков.

Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги «Россия — Китай», «Россия — Япония», «Россия — Индия», «Россия — АСЕАН», «Россия — Республика Корея», в рамках которых представители предпринимательских кругов обсудят практические вопросы сотрудничества.

На Восточном экономическом форуме запланирован молодежный образовательный день, в рамках которого ведущие эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.

На полях ВЭФ-2019 пройдут Российско-Китайский форум СМИ, Межправительственная Российско-Сингапурская комиссия высокого уровня, конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана». Также состоятся презентации инвестиционного потенциала регионов Дальнего Востока и церемонии открытия новых предприятий Дальнего Востока.

