Россия пожертвует своим лесом ради дружбы с Китаем

Полный запрет на продажу российского леса в Китай выглядит нецелесообразным, поскольку незаконная вырубка — внутренняя проблема страны. Об этом заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Он прокомментировал слова главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, который на прошлой неделе не исключил возможности такого решения проблемы незаконной вырубки.

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Мантуров поддержал беспокойство Кобылкина, но заметил, что Китай — основной торгово-экономический партнер России. Москва рассчитывает увеличить взаимный товарооборот, поэтому ссориться с Пекином без крайней необходимости не имеет смысла. «Не считаю, что вопрос полного запрета на экспорт леса в Китай требует немедленного решения», — сказал он.

По его словам, Россия как член ВТО не имеет права устанавливать запрет на вывоз леса для одной страны. В случае такого решения Китай сможет ввести контрсанкции. Глава Минпромторга напомнил, что вместо запретов Россия последовательно стимулирует производство внутри страны, из-за чего доля экспорта необработанной древесины снизилась до девяти процентов.

Китай является крупнейшим потребителем леса в мире. На его долю приходится 39 процентов всех мировых закупок древесины, при этом Россия — один из главных поставщиков. Российские власти признают проблему незаконной вырубки для продажи леса в Китай. В этом году она стала особенно острой на фоне природных пожаров в Сибири. Одной из причин ситуации назвали поджоги, с помощью которых скрывали масштаб вырубок. О выявлении таких фактов в начале августа объявила Генпрокуратура России.

Ранее в августе сообщалось, что на закупку российского леса также нацелилась Индия. Эту тему среди прочих обсуждали во время визита высокопоставленной индийской делегации во Владивосток 11-13 августа.

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