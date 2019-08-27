Чиновники отказались от суперкаров и роскошных отелей

Суданские чиновники не будут ездить на роскошных автомобилях и жить в дорогих отелях за государственный счет. Такое заявление сделал представитель Суверенного совета страны Мухаммед аль-Фики Сулейман, его слова приводит ТАСС.

Член совета прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что чиновникам передают машины Infinity и обещают селить их в роскошных отелях за счет бюджета. «Упомянутые автомобили находятся на балансе президентской администрации и используются на официальных церемониях», — указал Сулейман и добавил, что в будущем будет поставлен вопрос о целесообразности их использования. «Никто не собирается арендовать апартаменты для представителей совета, которые живут в своих домах», — отметил он.

В Суверенный совет, образованный после госпереворота, вошли 11 военных и гражданских представителей. Они будут управлять страной в переходный период, который продлится 39 месяцев.

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В настоящее время страна находится в глубоком экономическом кризисе. Ситуация усугубилась в 2011-м после провозглашения независимости Южного Судана, что повлекло за собой потерю нескольких нефтеносных районов, девальвацию нацвалюты и рост цен на основные продукты питания. В конце 2018 года в Судане начались массовые акции протеста, которые привели к военному перевороту.

21 августа к присяге был приведен новый глава правительства Абдалла Хамдук, он пришел к власти после того, как армия отстранила Омара аль-Башира, правившего страной 30 лет. По мнению Хамдука, чтобы восстановить разрушенную экономику, стране необходимо получить 8 миллиардов долларов иностранной помощи в течение двух лет. Он уже начали переговоры с МВФ и Всемирным банком по реструктуризации внешнего долга Судана.

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