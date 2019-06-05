В уличных боях в Судане погибли 60 человек

Число погибших за три дня столкновений протестующих с силовиками в столице Судана Хартуме выросло до 60, сообщает Reuters со ссылкой на группу врачей, связанных с оппозицией.

Ранее было известно о 35 погибших. The Guardian со ссылкой на международные правозащитные организации сообщает, что вооруженные группировки, пользуясь беспорядками в городе, громят больницы, где оказывают помощь пострадавшим активистам, грабят прохожих и насилуют женщин на улицах.

Военные, полиция и военизированные организации в понедельник, 2 июня, начали силовой разгон сидячей палаточной демонстрации у здания министерства обороны страны.

Сначала силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты, затем открыли огонь по демонстрантам, которые кидали в них камни, строили баррикады и жгли автомобильные покрышки.

К вспышкам насилия привели протесты, не остановившиеся после смены власти в стране в апреле: их участники требовали сместившую президента армию передать власть в руки гражданским лицам на время трехлетнего транзитного периода.

20 апреля сообщалось, что в доме бывшего главы государства Омара аль-Башира обнаружили сумму наличных, эквивалентную 113 миллионам долларов США.

Армия Судана 11 апреля совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить аль-Башира.

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