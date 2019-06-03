Армия Судана расстреляла протестующих

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По меньшей мере три человека погибли, более 60 получили ранения после того, как армия открыла огонь по протестующим в Хартуме, столице Судана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную медицинскую организацию.

Сообщается, что силовики взяли штурмом и подожгли лагерь протестующих, разбитый в апреле напротив министерства обороны страны. До того, как начать стрельбу, против демонстрантов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Активисты оборонялись, кидая камни в полицейских и солдат.

Журналист Al Jazeera Имран Хан сообщил у себя в Twitter, что убиты восемь человек, а армия страны задерживает репортеров, чтобы те не сообщали о том, что происходит.

Al Jazeera также указывает, что силовики проникли в госпиталь, куда доставили раненых, и добивали людей.

Протесты также начались в Омдурмане, втором по величине городе страны. Сообщается, что участники демонстрации жгут автомобильные покрышки и возводят баррикады на улицах.

Часть населения африканской страны участвует в мирных выступлениях против армии Судана: они требуют, чтобы государством руководили гражданские лица.

20 апреля сообщалось, что в доме бывшего главы государства Омара аль-Башира обнаружили сумму наличных, эквивалентную 113 миллионам долларов США.

Армия Судана утром 11 апреля совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить аль-Башира.

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