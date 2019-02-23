«Газпром» закупит 40 VIP-ручек на полмиллиона рублей

Компания «Газпром трансгаз Сургут» — дочернее предприятие «Газпрома» — планирует закупить элитные канцтовары на почти полмиллиона рублей, сообщает Ura.ru.

Издание обнаружило на сайте госзакупок заказ от имени газовой компании. Цена лота составила 456 тысяч рублей.

В заявке говорится, что требуется 40 VIP-авторучек: 10 шариковых, 20 перьевых и 10 «чертежных для туши, стилографы». Материал и другие подробности заказа не указываются. Средняя цена одной ручки составляет 11 тысяч 400 рублей. Доставить канцтовары нужно до 6 марта.

Получить оперативный комментарий о том, зачем компании дорогие письменные принадлежности и для кого они предназначены, в «Газпром трансгаз Сургут» не удалось.

Осенью прошлого года администрации города Сочи не позволили потратить бюджетные деньги на мебель за 6,2 миллиона рублей. Сообщалось, что аукцион на закупку мебели в зал торжественных совещаний чиновники объявили в сентябре. В техническом задании указывалось, что столы и стулья должны быть из твердых пород дерева, с обивкой из натуральной кожи высшей категории и декоративной отделкой из ценных пород дерева.

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