Российский застройщик попал в больницу с коронавирусом

Генеральный директор российской компании-застройщика Stone Hedge Максим Гейзер попал в больницу с коронавирусом. Бизнесмена госпитализировали вместе с его девушкой после того, как пара вернулась из Цюриха (Швейцария). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Гейзер вернулся в Москву 8 марта с симптомами недомогания: высокой температурой и головными болями. Результаты анализов на коронавирус оказались положительными. Медики также обследовали и подругу девелопера, но на данный момент результаты ее обследования неизвестны. Ранее в Stone Hedge отрицали наличие коронавируса у Гейзера.

После подтверждения диагноза, когда было решено везти застройщика в медцентр в Коммунарку, мужчина пропал. Для поисков бизнесмена подключили полицию. По месту регистрации девелопера не оказалось. Тогда сотрудники правоохранительных органов узнали адрес фактического проживания Гейзера (им оказалась квартира в центре столицы) и увезли мужчину в больницу.

Ранее в интернете появились фотографии стройплощадки больницы для зараженных коронавирусом. Новый медцентр откроется в Новой Москве на территории площадью 43 гектара. Вокруг больницы планируют проложить около 15 километров автодорог.

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