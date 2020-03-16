Россиянка рассказала о жизни в больнице для заразившихся коронавирусом

Пациентка клиники в московской Коммунарке с подозрением на коронавирус Катерина Назарова рассказала о своей жизни в стенах инфекционной больницы. Ее слова приводит РИА Новости.

Россиянка заболела после поездки в Италию и сначала 10 дней просидела дома на добровольном карантине. У нее был небольшой кашель и температура от 36,6 до 37 градусов. На всякий случай женщина захотела сделать тест на вирус и вызвала скорую. Приехавшая бригада взяла у нее анализ и сказала ехать с ними в Коммунарку для еще одного теста. Узнав про недавний визит в Италию, там ей сказали: «Добро пожаловать на 14 дней».

На сегодняшний день Назарова провела в клинике половину двухнедельного карантина. По ее словам, за это время заходящие в ее палату врачи и медсестры почти ни разу не повторялись. За неделю лишь два медика приходили к ней повторно. Весь персонал в масках, респираторах и очках.

Обследование началось сразу же при поступлении. Было взято множество анализов, сделаны ЭКГ и компьютерная томография легких. Температуру измеряли несколько раз в день начиная с 05:30 с помощью спиртового градусника, теплового и лазерного термометров. «Меня еще никогда не обследовали так, как здесь», — сказала женщина.

Ее заселили в «чистый» корпус, где нет пациентов с подтвержденным коронавирусом, а только с простудой. Здание новое, современное, с широкими пустынными коридорами, «как в Umbrella Corporation из Resident Evil». У каждого человека отдельная двухместная палата, санузел с душем, плазменный телевизор. «За стенкой во второй палате еще одна девочка. Виделись раза два, когда медсестры просили забрать еду с тележки», — добавила собеседница агентства.

Кормят в больнице пять раз в день, отмечает женщина. Еду передают в индивидуальных одноразовых контейнерах, кипяток приносят каждому отдельно, наливают в чашку. Посещение запрещено, но передачи принимают до 22 часов. Общение в близкими возможно только по телефону и интернету. Лечение пациентов в корпусе не отличается от обычного при ОРВИ.

По последним данным, в России выявлено 66 зараженных за все время существования нового вируса. Каждый десятый уже поправился.

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