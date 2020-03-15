Падение медработника с крыши московской больницы назвали вбросом

Информация о падении медработника с крыши московской больницы в Коммунарке не соответствуют действительности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководство учреждения.

В больнице сообщили, что падение человека с крыши имело место, но произошло в соседнем с медицинским комплексом здании. «По имеющейся информации, ему оказана вся необходимая помощь. Больница работает в штатном режиме», — заявил собеседник агентства.

Ранее 15 марта Telegram-канал Mash сообщил, что с крыши больницы №40 в Коммунарке, где содержатся россияне с подозрением на коронавирус, упал медработник. Отмечалось, что медик поднялся на крышу, чтобы покурить, но поскользнулся на наледи и упал вниз.

По состоянию на 15 марта из больницы в Коммунарке выписаны более 50 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ. Главный врач медицинского комплекса Денис Проценко сообщил, что в нем остаются 312 пациентов, из них 17 квалифицированы как положительные. Он отметил, что нет ни одного пациента в критическом состоянии, есть один больной с улучшением, находится в отделении реанимации.

В России 14 марта зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса — число зараженных россиян выросло до 59 человек. Выздоровели и выписаны два гражданина Китая, один гражданин России. Кроме того, выписаны россияне, эвакуированные с японского лайнера Diamond Princess.

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