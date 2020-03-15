В Москве после карантина по коронавирусу выписали 50 человек

Более 50 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны из больницы в поселке Коммунарка в Москве. Об этом рассказал главный врач медицинского комплекса Денис Проценко, передает РИА Новости.

По словам врача, все пациенты прошли 14 дней наблюдения с положительной динамикой и с отрицательными результатами мазков на коронавирус. Проценко сообщил, что в больнице остаются 312 пациентов, из них 17 квалифицированы как положительные. «Нет ни одного пациента в критическом состоянии, есть один больной с улучшением, находится в отделении реанимации», — добавил врач.

Ранее, 14 марта, в России зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса — число зараженных россиян выросло до 59 человек. Выздоровели и выписаны 2 гражданина Китая, 1 гражданин России. Кроме того, выписаны россияне, эвакуированные с японского лайнера Diamond Princess.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших включены пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и не входящая в ЕС Швейцария.

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