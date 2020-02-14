В России передовая новостройка скандального застройщика начала рушиться

В Новоалтайске фасад торцевой стены новостройки, которую возвела скандальная ГК «Партнер», начал рушиться — местами отпала кирпичная облицовка, а кое-где стал виден утеплитель. Об этом сообщается на сайте Алтайского портала недвижимости.

Жилой комплекс «Облака» на улице Октябрьской сдали в 2014 году. Это не первый случай обрушения в этом районе. Так, два года назад был поврежден фасад на 12 этаже, однако тогда его быстро восстановили. На момент завершения всех работ ЖК считался самым передовым и современным в городе. Тут впервые появились специальные помещения для хранения колясок и сезонных вещей жильцов, свободная планировка и так далее. Однако качество ремонта здания оставляет желать лучшего.

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За реализацию проекта отвечала группа компаний «Партнер», известная по скандальному долгострою «Демидов парк». Людям обещали возвести 15 высоток со всей инфраструктурой (детским садом, школой, парком, гаражами и торговыми центрами), но построили только одну многоэтажку. Дольщики ждали ее пять лет. При этом проверяющая комиссия обнаружила в доме производственный брак — незаполненные раствором швы и неправильно установленное оборудование. Из-за этого в здании нарушен температурный режим.

Ранее обманутые дольщики жилого комплекса «Московский» в Подмосковье решили привлечь внимание властей с помощью лазерного шоу. Россияне спроецировали на фасад ЖК неоновые призывы «SOS», «Администрация, не прикрывайте воров!», «Требуем банкротства!» и «Начали банкротить — не уходите в тень!».

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