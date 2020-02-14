В России передовая новостройка скандального застройщика начала рушиться

В Новоалтайске фасад торцевой стены новостройки, которую возвела скандальная ГК «Партнер», начал рушиться — местами отпала кирпичная облицовка, а кое-где стал виден утеплитель. Об этом сообщается на сайте Алтайского портала недвижимости.
Жилой комплекс «Облака» на улице Октябрьской сдали в 2014 году. Это не первый случай обрушения в этом районе. Так, два года назад был поврежден фасад на 12 этаже, однако тогда его быстро восстановили. На момент завершения всех работ ЖК считался самым передовым и современным в городе. Тут впервые появились специальные помещения для хранения колясок и сезонных вещей жильцов, свободная планировка и так далее. Однако качество ремонта здания оставляет желать лучшего.
За реализацию проекта отвечала группа компаний «Партнер», известная по скандальному долгострою «Демидов парк». Людям обещали возвести 15 высоток со всей инфраструктурой (детским садом, школой, парком, гаражами и торговыми центрами), но построили только одну многоэтажку. Дольщики ждали ее пять лет. При этом проверяющая комиссия обнаружила в доме производственный брак — незаполненные раствором швы и неправильно установленное оборудование. Из-за этого в здании нарушен температурный режим.
Ранее обманутые дольщики жилого комплекса «Московский» в Подмосковье решили привлечь внимание властей с помощью лазерного шоу. Россияне спроецировали на фасад ЖК неоновые призывы «SOS», «Администрация, не прикрывайте воров!», «Требуем банкротства!» и «Начали банкротить — не уходите в тень!».