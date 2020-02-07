Российская компания пожелала всем здоровья на китайском языке

Одна из строительных фирм, работающих в Тюмени, разместила на строящемся объекте гигантский баннер с пожеланием здоровья всем на русском и китайском языках. Об этом сообщает URA.RU.

«Будьте здоровы», — написано на огромном белом полотне. Ниже фраза продублирована на китайском. Специалист по маркетингу застройщика не смог оперативно прокомментировать факт появления плаката на площадке и раскрыть творческий замысел его авторов — URA.RU в компании заявили, что нужный сотрудник участвует в важной встрече и разговаривать с журналистами не будет.

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Как отмечает агентство, ранее тот же российский застройщик с помощью аналогичного баннера поздравил с назначением на пост министра науки РФ бывшего ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова.

В феврале в тюменский санаторий, выполняющий функции карантинного центра, заселили россиян, эвакуированных из китайского города Ухань. 144 человека пришлось вывезти из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Вокруг здания санатория выстроено два периметра ограждения, территорию охраняют бойцы Росгвардии. В самом учреждении установлены дезинфекционная камера, устройства для уничтожения медицинских отходов и автономные очистные сооружения.

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