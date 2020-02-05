Появилось видео из карантинного центра с эвакуированными из Китая россиянами

В сети появилось видео, снятое внутри лечебно-оздоровительного центра в пригороде Тюмени, куда доставили эвакуированных из Китая россиян. Видео, снятое одной из прилетевших девушек, опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

В ролике россиянка показывает свой номер, где вместе с ней поселили еще одного человека. На кроватях лежат полотенца и халаты, на тумбочках — фрукты, конфеты, печенье. Есть книги, вода, Wi-Fi, на стене висит ультрафиолетовый очиститель воздуха, в ванной — женские прокладки и средства гигиены. «Одежду всю забрали на дезинфекцию, выходить из комнаты нельзя», — добавила автор записи.

Вывезенных из китайского города Ухань россиян заселили в тюменский санаторий, который следующие две недели будет выполнять функции карантинного центра. Всего на двух самолетах эвакуированы 144 человека. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в случае заражения вирус не сможет распространиться из этого места. Вокруг здания выстроено два периметра ограждения, территорию охраняют бойцы Росгвардии. В самом учреждении установлены дезинфекционная камера, устройства для уничтожения медицинских отходов и автономные очистные сооружения.

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