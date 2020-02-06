Обманутые дольщики подали неоновый сигнал SOS

Обманутые дольщики жилого комплекса «Московский» в подмосковном Подольске решили привлечь внимание властей с помощью лазерного шоу. Об этом сообщается на портале ЦИАН.

Граждане вложились в строительство дома по улице Садовая, дом 3, корпус 1, примерно пять лет назад. Но вместо того чтобы сдать дом в 2017 году, стройку заморозили. Ни застройщик, ни власти не дали конкретных объяснений, из-за чего возникли финансовые проблемы. Согласно результатам проверки, строительная готовность дома составляет 55 процентов, однако ЖК «Московский» признали проблемным объектом только весной 2019 года. Всего в доме-долгострое порядка 800 квартир, большая часть из них продана.

Одна из дольщиц жилого комплекса рассказала, что его застройщик — компания «ГлавГрадоСтрой» — негласный лидер городского антирейтинга. В 2013 году она получила право на строительство в районах Шепчинки и Красная горка. С тех пор там так ничего и не построили, тысячи людей остались без квартир. В 2019 году организовывались встречи чиновников разных уровней с обманутыми дольщиками, однако это никак не повлияло на ситуацию. Неоднократно проводимые митинги и пикеты тоже не принесли видимых результатов. Тогда граждане решили творчески привлечь внимание к своей проблеме. С помощью проекции они разместили на фасаде ЖК неоновые призывы «SOS», «Администрация, не прикрывайте воров!», «Требуем банкротства!» и «Начали банкротить — не уходите в тень!».

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По данным РИАМО, на застройщика заведено дело в связи с нецелевым использованием средств. Компанию «ГлавГрадоСтрой» собираются признать банкротом, однако пострадавшие дольщики опасаются, что процедура может не состояться. Появилась информация, что застройщик нашел инвестора и подпишет мировое соглашение с кредиторами. Дольщики убеждены, что компания хочет остаться в проекте, чтобы сохранить аффилированные фирмы. Если мировое соглашение будет подписано, то в отношении застройщика прекратят дело и девелопер может уехать из России. 7 февраля дольщики проблемного ЖК планируют провести одиночный пикет у зданий правительства и Минстроя.

Как сообщает портал «Новые известия», большинство долгостроев Московской области сосредоточено в Подольске. Практически все стройки с долевым участием в этом округе остановлены или заморожены. Самым «длинным» долгостроем по праву считается ЖК «Ренессанс», строительство которого началось еще в 2002 году и с тех пор заморожено.

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