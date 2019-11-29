Долгострой «Квартал Европа» в Балашихе сдан в эксплуатацию

Около 900 пострадавших дольщиков ЖК «Квартал Европа» в подмосковной Балашихе в ближайшее время въедут в свои квартиры, сообщила первый заместитель министра жилищной политики региона Елена Апполинарова. Ее цитирует РИАМО в пятницу, 29 ноября.

По ее словам, люди ждали свои квартиры с 2013 года. Проблемный объект был достроен после привлечения правительством нового инвестора, пояснила Апполинарова.

Председатель инициативной группы дольщиков Людмила Михайлова отметила, что квартиры жильцы уже посмотрели и остались довольны. «Большое количество молодых семей, пенсионеров — все будем Новый год отмечать в нашем ЖК», — сказала она.

По словам зампреда, к настоящему моменту в Подмосковье восстановлены права уже более 17 тысяч соинвесторов жилья, всего до конца года ключи от квартир получат 19 тысяч граждан.