Замерзшие россияне обратились к Папе Римскому и получили тепло в дом

Жильцы недостроенного дома в Уфе пожаловались Папе Римскому на холодные квартиры, после чего у них заработало отопление, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По информации канала, 60 семей, купивших квартиры в долгострое, вместе с детьми заселились в дом раньше времени. Здание было подключено к коммуникациям неполностью, в частности, не было тепла. Жители пожаловались на это в строительную компанию, но им сказали: «Хоть Папе Римскому жалуйтесь». Эта фраза вдохновила людей на написание письма понтифику.

В тексте говорится, что застройщик выключил отопление в жилом доме, и дети страдают от холода в недострое. «Пожалуйста, помолитесь за его человечность и благоразумие», — добавили авторы.

Письмо было опубликовано в интернете и разошлось по соцсетям. После этого отопление быстро дали.

В конце сентября власти ввели режим ЧС в трех районах Еврейской автономной области, потому что 16 населенных пунктов оказались не готовы к отопительному сезону в том числе из-за нехватки топлива.

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