В российском доме по батареям пустили ток

В Воронеже эвакуировали 115 жителей многоэтажного дома, где произошла авария из-за того, что по батареям шел электрический ток. Об этом в воскресенье, 29 сентября, один из местных жителей сообщил в редакцию «МОЁ! Online».

Инцидент произошел по адресу улица Хользунова, 92. Поступило сообщение о пожаре. В настоящее время на месте работают спасатели, сотрудники коммунальных служб, пожарные и полиция.

Как сообщили изданию в мэрии, подъезд обесточили, также в целях безопасности отключили газ. Пострадавших нет. В качестве временного пункта обогрева для эвакуированных жильцов вызвали автобусы. Устанавливаются причины подачи тока на внутридомовую систему отопления.

Жильцы дома рассказали, что начали замечать признаки поломки примерно с 9 сентября. По их словам, в разных квартирах на отключенных батареях стали нагреваться отдельные металлические пластины, а некоторые даже возгорались. В одной из квартир полностью выгорела кухня. Параллельно начались проблемы с электроснабжением, в квартирах стало невозможно пользоваться электроприборами, поскольку напряжение регулярно падало.

16 сентября сообщалось, что пожар в пятиэтажном жилом доме в Красноярске, в результате которого погибли восемь человек, мог начаться из-за короткого замыкания. Проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть.

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