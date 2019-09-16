Названа предполагаемая причина смертельного пожара в российской пятиэтажке

Причиной пожара в пятиэтажном жилом доме в Красноярске, в результате которого погибло восемь человек, могло быть короткое замыкание. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«Со слов специалиста, проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть. Проводка закоротила и задымилась», — говорится в сообщении.

В момент возгорания хозяева квартиры и их гости уже спали. Это и стало причиной их гибели, сказали в МЧС.

Пожар произошел поздно вечером 15 сентября. При разборе сгоревших конструкций в квартире были обнаружены тела четырех взрослых и четырех детей, все они погибли. Полиция проводит проверку по факту гибели восьми человек.

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