Пожар в российской пятиэтажке погубил восемь детей и взрослых

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Возгорание произошло на третьем этаже дома на улице Гусарова. Первое пожарное подразделение прибыло в 22:34 по мск — спустя восемь минут после начала пожара. Полностью ликвидировать открытое пламя удалось в 23:36.

«Возгорание было небольшим. Всего 40 квадратных метров, однако при разборе сгоревших конструкций в квартире обнаружены тела четырех погибших взрослых и четырех детей», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Причины пожара устанавливаются. Полиция проводит проверку по факту гибели восьми человек.

В августе сообщалось, что местная жительница и трое детей погибли при пожаре в жилом доме в поселке Мишелевка Иркутской области. По данным МЧС, женщина была пьяна и не могла покинуть дом и спасти детей. Предполагаемой причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и использовании электрооборудования.

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