Трое россиян пострадали из-за взрыва газа в жилом доме

В жилом доме в Ангарске Иркутской области произошел взрыв газа, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

Пострадавшие получили ожоги легкой степени и отказались от госпитализации, погибших нет.

В МЧС уточнили, что происшествие было хлопком газа, пожара после этого не было. Инцидент произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В квартире повреждено остекление, однако несущие конструкции остались целыми.

12 августа в пятиэтажке на Нагорной улице на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, пострадал один человек. После хлопка газа не было пожара, но обрушилась одна стена. В доме, где произошел хлопок газа, шел капитальный ремонт. Там, в частности, меняли автоматику в щитке, а затем включили для проверки, после чего раздался взрыв.

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