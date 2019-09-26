При пожаре на востоке Москвы пострадали семь человек

На востоке Москвы на территории Измайловского кремля произошел пожар в хостеле, пострадали семь человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Пожар произошел по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж, сообщается на сайте МЧС. СК и прокуратура начали проверку. В качестве одной из возможных причин следователи называют неисправность электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем. По данным РИА Новости, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание.

Как сообщило издание Baza, из хостела эвакуировали 120 человек. По предварительным данным, пожар начался в комнате охранника, который включил обогреватель и пошел на обход.

По данным экстренных служб, пострадали 7 человек. Как пишет Baza, пострадавших оказалось 19 человек. Восемь из них в больнице, один находится в коме. Официально эта информация не подтверждена.

21 сентября сообщалось, что во Владивостоке горел один из крупнейших торговых центров города «Максим». Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

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