Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров города «Максим». Об этом сообщает управление МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны около 6 часов утра по местному времени, когда в здании не было посетителей. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает РИА Новости, в торговом центре частично обрушились внутренние конструкции. Тушение пожара продолжается.

19 сентября в Грозном загорелся торговый комплекс «Гранд-Парк». Огнем были охвачены два ресторана и магазин со спорттоварами. Жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации посетителей.

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