Российский завод похвастался повышением пожарной безопасности и загорелся

Видео: [ТЕ] Типичный Екатеринбург / vk.com

В Екатеринбурге загорелся завод «ВИЗ-Сталь», сообщается на сайте МЧС по Свердловской области. За несколько часов до пожара в группе завода во «ВКонтакте» было опубликовано сообщение о повышении пожарной безопасности. Видео появилось в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

По предварительным данным, возгорание произошло в цехе холодного проката завода на улице Толедова, 43 в Екатеринбурге — загорелось гидравлическое масло. «Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением», — говорится в сообщении ведомства.

По словам собеседника «Интерфакса», знакомого с ситуацией, до приезда пожарных было эвакуировано около двухсот человек. Пострадавших нет.

Очевидцы сообщили, что самого пожара не видно, но в районе завода «очень сильное задымление и пахнет горелой резиной».

За несколько часов до возгорания компания «ВИЗ-Сталь» сообщила о повышении пожарной безопасности. Для этого в 2019 году было потрачено 7,6 миллиона рублей. «В цехе холодной прокатки смонтировали современную автоматическую установку пожарной сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией работников. Новое оборудование позволяет максимально оперативно определять наличие возможного возгорания и оповещать работников о возможных нештатных ситуациях», — говорится в сообщении «ВИЗ-Сталь».

Российский завод «ВИЗ-Сталь» производит холоднокатаную электротехническую и трансформаторную сталь. Он входит в пятерку крупнейших мировых производителей трансформаторной стали.

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