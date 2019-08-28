Два человека погибли при пожаре на строящемся корабле в Нижнем Новгороде

Двое рабочих погибли при пожаре на строящемся корабле на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Еще один человек госпитализирован с травмами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Пожар возник из-за короткого замыкания в трюме строящегося корабля в цехе "Судоверфь". Загорелся кабель. Площадь пожара составила 5 квадратных метров», — добавил собеседник агентства. Огонь потушили.
В пресс-службе завода «Интерфаксу» сказали, что возгорание на сухогрузе произошло из-за вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. На предприятии создана специальная комиссия для выяснения деталей происшествия. Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета также проводит проверку по факту пожара, пишет РИА Новости.