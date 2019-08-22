При пожаре на теплоходе с сотнями пассажиров в Петербурге погиб человек

В Санкт-Петербурге загорелся четырехпалубный теплоход «Петр Чайковский». Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

По данным ТАСС, один человек погиб, его обнаружили в каюте. Всего во время пожара на борту находились 240 пассажиров и 80 членов экипажа, они эвакуированы и размещены в ресторане на берегу.

Теплоход находился на Октябрьской набережной Петербурга. Пожар произошел в четверг около 5 часов 30 минут утра. По данным МЧС, загорелась каюта механика площадью 13 квадратных метров, расположенная на первой палубе судна. Пожар удалось потушить через 40 минут.

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