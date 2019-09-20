Чеченские пожарные спасли животных из горящего зоопарка

Из контактного зоопарка в загоревшемся торговом центре «Гранд Парк» в Грозном пожарные вынесли всех животных. Видео спасения публикует Telegram-канал Mash.

Возгорание в ТЦ произошло вечером 19 сентября. Огонь охватил три этажа здания, раскинувшись на площади в 700 квадратных метров. С огнем боролись 50 пожарных и 12 единиц техники.

Благодаря своевременной эвакуации обошлось без жертв и пострадавших.

18 сентября сотрудники Росгвардии эвакуировали 40 человек из горящего многоквартирного дома в Пензе. Патрулируя территорию, они увидели объятые пламенем крышу и чердак здания, при этом никто из жильцов не знал о пожаре, многих приходилось будить.

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