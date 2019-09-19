Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza.

В настоящий момент возгорание ликвидировано.

Огнем были охвачены два ресторана и магазин со спорттоварами. По предварительной информации, пожар начался в магазине электротоваров на третьем этаже, затем огонь спустился до первого этажа.

Общая площадь возгорания составила 700 метров. Жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации посетителей.

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