В российском регионе ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

В трех районах Еврейской автономной области (ЕАО) введен режим ЧС из-за сложностей с подготовкой к отопительному сезону, сообщается на сайте правительства региона.

Материалы по теме Кризис тепла Жители Черногорска каждый год замерзают в своих квартирах

В публикации сказано, что проблемы с отоплением испытывают 16 населенных пунктов Биробиджанского, Смидовичского и Облученского районов. Там проживает 16 тысяч человек — это десятая часть всего населения области. Тепла также нет в нескольких медицинских и социальных учреждениях Биробиджана.

Чиновники уточнили, что ситуация возникла из-за неготовности котельных и нехватки запасенного жидкого и твердого топлива. Ранее в ходе доклада президенту губернатор ЕАО Александр Левинталь говорил, что 16 поселков не обеспечены теплом, потому что имеющиеся у властей ресурсы были направлены на ликвидацию последствий паводка, сообщал ИА ЕАОMedia.

На решение проблемы федерального бюджета региону выделено 98 миллионов рублей. «На этой неделе средства должны поступить и будут направлены на обеспечение работоспособности оборудования и механизмов систем теплоснабжения», — цитирует пресс-служба слова Левинталя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!