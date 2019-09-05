Российский электрик 20 лет дожидался чиновников и сам дал людям свет

Житель Мурманска Алексей Косаревский 20 лет добивался от чиновников нормального освещения на улице Мурманской, но в итоге провел его сам. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Косаревский — профессиональный электрик. За 20 лет он получал отписки с причинами, по которым нельзя качественно осветить улицу, утверждает мужчина. По его словам, иногда врачи боялись ходить по Мурманской и в окрестностях.

«Законы показывал, рассказывал, как лучше сделать, чтобы минимальные затраты были. Но мои дети выросли в темноте. Мне, например, отвечали, что улица неперспективная», — рассказал он.

В итоге Алексей сам поменял светильники на столбах, это обошлось ему и соседям в две тысячи рублей. Он добавил, что последние 20 лет ремонтирует линию за свой счет, так как отопление и освещение зависят от электричества, а его сосед спилил деревья, рвущие провода. При этом чиновники говорят, что на благоустройство улицы нет денег. Некоторые соседи выступают против действий Косаревского, так как хотят уехать с улицы в более благоустроенное место. Они переживают, что чиновники не помогут с переездом.

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«Я люблю город. Я много чего делаю за свой счет. Мне хочется, чтобы хоть дети после меня жили нормально», — сказал Косаревский.

Однако когда он сам поменял крышу на своем доме, управляющая компания наняла альпинистов для борьбы с наледью, и покрытие сошло вместе с ней. Когда мужчина сам построил детскую площадку с каруселью, качелями, домиком, футбольными воротами и кольцом для баскетбола, оказалось, что такое место не соответствует ГОСТу — его снесли.

В 2018 году мужчине удалось договориться, чтобы на дороге залатали дыры. На днях полотно нарушил грейдер и, когда Алексей снова попросил сделать дорогу, переезд перекрыли якобы на ремонт, теперь там сложно ходить.

Ранее жители села Филькино, которые два года ждали от чиновников мост через реку Каква, построили его самостоятельно за три недели. Постройка обошлась им в 10 тысяч рублей. Построенный администрацией мост открыли 31 августа. 2 сентября стало известно, что он рухнул.

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